沒有「大赦」華為？ 白宮顧問：中美會談「3沒有」

2019-07-01 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕G20大阪峰會甫落幕，有外媒認為，中國與華為是此次美中貿易戰休戰的贏家。美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）今日表示，鬆綁對華為的禁令並不是「大赦」。庫德洛也強調，川習兩人在會談上，「沒有承諾、沒有交易、沒有時間表」。

美國總統川普（Donald Trump）29日在G20大阪峰會期間宣佈，暫停對中國剩餘商品加徵關稅，同時也鬆綁對華為的禁令。根據本報今日報導，美國媒體《華盛頓郵報》認為，中國在此次會議上，幾乎得到所有其想要的東西，無庸置疑地成為這場戰役的贏家。另一方面，最大的輸家則是川普政府、國會裡對中國的鷹派以及民主黨。

「這並不是大赦（This is not a general amnesty）。」白宮經濟顧問庫德洛今日在接受美國媒體「週日福斯新聞」（Fox News Sunday）訪問時表示，政府沒有將華為從實體名單刪除，「華為會留在實體名單上，受到嚴格的出口管控。在涉及國家安全方面，華為也不會得到任何的許可。」與實體名單限制華為購買美國產品不同，庫德洛表示，只要這些產品不會對國安構成威脅，商務部就會允許美國公司向華為銷售產品，尤其是那些可以從其他國家能得到的產品。

庫德洛認為，川普與習近平在會談上，能達成重啟談判的共識，這一點是「非常重要」的。庫德洛表示，他想強調的是，川普與習近平在會談上，「沒有承諾、沒有交易、沒有時間表」他指出，「總統曾多次說過，這是關於交易的質量。」

根據美國媒體「CNBC」報導，川普在G20大阪峰會上表示，在美國高科技公司的要求之下，他決定允許華為購買美國產品。

.@larry_kudlow on the President allowing Huawei to be used in some U.S. businesses #FNS pic.twitter.com/dbhrxup7xH — FoxNewsSunday （@FoxNewsSunday） 2019年6月30日

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