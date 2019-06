沒有「大赦」華為？ 白宮顧問：中美會談「3沒有」

2019-07-01 00:39

〔即時新聞/綜合報導〕G20大阪峰會甫落幕,有外媒認為,中國與華為是此次美中貿易戰休戰的贏家。美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)今日表示,鬆綁對華為的禁令並不是「大赦」。庫德洛也強調,川習兩人在會談上,「沒有承諾、沒有交易、沒有時間表」。

美國總統川普(Donald Trump)29日在G20大阪峰會期間宣佈,暫停對中國剩餘商品加徵關稅,同時也鬆綁對華為的禁令。根據本報今日報導,美國媒體《華盛頓郵報》認為,中國在此次會議上,幾乎得到所有其想要的東西,無庸置疑地成為這場戰役的贏家。另一方面,最大的輸家則是川普政府、國會裡對中國的鷹派以及民主黨。

「這並不是大赦(This is not a general amnesty)。」白宮經濟顧問庫德洛今日在接受美國媒體「週日福斯新聞」(Fox News Sunday)訪問時表示,政府沒有將華為從實體名單刪除,「華為會留在實體名單上,受到嚴格的出口管控。在涉及國家安全方面,華為也不會得到任何的許可。」與實體名單限制華為購買美國產品不同,庫德洛表示,只要這些產品不會對國安構成威脅,商務部就會允許美國公司向華為銷售產品,尤其是那些可以從其他國家能得到的產品。

庫德洛認為,川普與習近平在會談上,能達成重啟談判的共識,這一點是「非常重要」的。庫德洛表示,他想強調的是,川普與習近平在會談上,「沒有承諾、沒有交易、沒有時間表」他指出,「總統曾多次說過,這是關於交易的質量。」

根據美國媒體「CNBC」報導,川普在G20大阪峰會上表示,在美國高科技公司的要求之下,他決定允許華為購買美國產品。

