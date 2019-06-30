中國3名律師遭非法逮捕 江天勇斥：公權力專橫霸道

〔即時新聞／綜合報導〕中國維權律師江天勇控訴，今（30）日上午有3名人權律師前來探望遭軟禁的自己，不料律師不但被國保要求出示證件，之後還被押走，忍不住斥責「公權力不受制約、專橫霸道」。
被中共以《煽動顛覆國家政權罪》判刑2年的維權律師江天勇，雖然已在今年2月出獄，卻被軟禁在他父母家中至今。江過去曾參與北京律師直選、陳光誠案、法輪功案等多起維權案件，因此一直處於被監控、鎮壓的狀態。
江天勇指出，今上午11時有3名律師前來拜訪，然而律師們一抵達江父母家的門口，馬上有位身穿白衣的胖國保要求律師出示身分證，3名律師反過來要求國保也拿出證件，但國保拒絕。當律師進門和江談話時，靈山鎮派出所官員在門外嚷嚷「要查來客身分證！」
直到近12時，當江天勇和3名律師外出吃午餐時，突然有20幾人圍住他們，再度要求律師們拿出身分證，律師以「沒有法律依據、你們未出示證件」拒絕，對方仍大喊：「你們身分不明！我們就是要查你證件！」、「我們穿（公安）制服了就不用出示證件」，有圍觀居民大聲提醒：「穿制服的騙子多得很！」現場十分混亂。
突然，一開始便要求律師出示身分證的胖國保突然大喝一聲：「帶到派出所！」其他人便湧上，將律師押上車帶走了，目前在公安局做筆錄。江天勇直言，羅山縣有群公安對他長期軟禁、騷擾、跟蹤，明知隨意查看公民身分證違法，仍知法犯法，更突顯「公權力不受制約的任性和專橫霸道」。
【江天勇谴责罗山县公安局非法限制公民权利并滥权带走三位看望律师】— 江天勇妻子金变玲 （@jinbianling） 2019年6月30日
2019年6月30日上午11时，常伯阳、任全牛、马连顺三位人权律师，到河南省罗山县灵山镇看望刑满释放却一直被软禁在父母家的我。三位律师一到我父母家门口.... pic.twitter.com/0MdM6iKokp
【三人权律师被带走最新信息】刚刚得知，到河南罗山县灵山镇看望江天勇律师的三位人权律师常伯阳、任全牛、马连顺此时正在在罗上县公安局，要问笔录。罗山县公安局局长 周从贵；— 江天勇妻子金变玲 （@jinbianling） 2019年6月30日
县公安局电话：0376 2175000