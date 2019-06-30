中國3名律師遭非法逮捕 江天勇斥：公權力專橫霸道

2019-06-30 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國維權律師江天勇控訴，今（30）日上午有3名人權律師前來探望遭軟禁的自己，不料律師不但被國保要求出示證件，之後還被押走，忍不住斥責「公權力不受制約、專橫霸道」。

被中共以《煽動顛覆國家政權罪》判刑2年的維權律師江天勇，雖然已在今年2月出獄，卻被軟禁在他父母家中至今。江過去曾參與北京律師直選、陳光誠案、法輪功案等多起維權案件，因此一直處於被監控、鎮壓的狀態。

江天勇指出，今上午11時有3名律師前來拜訪，然而律師們一抵達江父母家的門口，馬上有位身穿白衣的胖國保要求律師出示身分證，3名律師反過來要求國保也拿出證件，但國保拒絕。當律師進門和江談話時，靈山鎮派出所官員在門外嚷嚷「要查來客身分證！」

直到近12時，當江天勇和3名律師外出吃午餐時，突然有20幾人圍住他們，再度要求律師們拿出身分證，律師以「沒有法律依據、你們未出示證件」拒絕，對方仍大喊：「你們身分不明！我們就是要查你證件！」、「我們穿（公安）制服了就不用出示證件」，有圍觀居民大聲提醒：「穿制服的騙子多得很！」現場十分混亂。

突然，一開始便要求律師出示身分證的胖國保突然大喝一聲：「帶到派出所！」其他人便湧上，將律師押上車帶走了，目前在公安局做筆錄。江天勇直言，羅山縣有群公安對他長期軟禁、騷擾、跟蹤，明知隨意查看公民身分證違法，仍知法犯法，更突顯「公權力不受制約的任性和專橫霸道」。

【三人权律师被带走最新信息】刚刚得知，到河南罗山县灵山镇看望江天勇律师的三位人权律师常伯阳、任全牛、马连顺此时正在在罗上县公安局，要问笔录。罗山县公安局局长 周从贵；

县公安局电话：0376 2175000 — 江天勇妻子金变玲 （@jinbianling） 2019年6月30日

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