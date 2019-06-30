巴紐2火山噴發 1萬5000人被迫逃難

2019-06-30 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕繼巴布亞紐幾內亞被列為「世界最危險火山」之一的烏拉旺（Ulawun）噴發後，馬納姆島（Manam）28日也發生火山爆發，至30日止，已有1萬5000人被迫疏散，目前不確定居民何時才能返家。

據《路透》報導，烏拉旺火山突然在26日噴發火山灰和熔岩，朝空中噴發18公里高的煙柱，馬納姆火山28日爆發時，還有危險的火山碎屑流沿山坡流下。

雖然目前還沒有人員傷亡，但煙柱擾亂了該國航班，村民的家園、農園和水井被毀，因此沒有食物和水可用。紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）表示，截至30日止，有1萬1047人因烏拉旺火山爆發撤離，還有3775人馬納姆火山爆發，被安置到避難所。目前巴布亞紐幾內亞紅十字會、西新不列省政府、災害防救辦公室及慈善組織「救世軍」（Salvation Army），已緊急向災區提供救災物資。

西新不列顛島災害辦公室（West New Britain Disaster Office）官員馬普曼尼（Leo Mapmani）表示，如果沒有透過雨水清除火山灰，灰塵除了損害農作物外，也會對人體健康造成危害，因此居民可能暫時無法返家。

拉鮑爾（Rabaul）火山天文台的觀測員桑德斯（Steve Saunders）透露，馬納姆火山應該會繼續噴發熔岩流；衛星持續在監測氣體和溫度，他們則觀察是否有任何變形或隆起。

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