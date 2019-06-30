傻眼！跟父親告別超時48秒 收到火葬場罰單

2019-06-30 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕在英國，日前有兩姊妹在父親的喪禮後，跟父親的棺木告別超時了48秒，就收到一筆來自火葬場的罰單，過程令人相當傻眼。

綜合外媒報導，泰瑞·詹姆士（Terry James）是當地樂隊著名的作曲家，他於本月去世，享年87歲，喪禮在18日舉行。他的兩名女兒海莉·詹姆士（Hayley James）和曼蒂·平尼（Mandy Pinney）在葬禮後，想要最後一次跟父親告別，火葬場的工作人員允許她們離開前可以跟父親說再見。然而，最近她們卻收到了一張來自火葬場單據，要求兩姊妹支付額外時間的費用，金額高達200英鎊（約新台幣7857元）。

52歲的曼蒂表示，她們之前有得到相關警告，但因為她們是當天最後一場葬禮，想說時間沒有這麼趕。她痛批，雖然罰款不是付不起，但是火葬場這種做法，很卑鄙無情，它從人們的悲傷中賺錢。

海莉則表示，明白這是火葬場管理使用時間的做法，但對我們來說，只想和父親共度最後的時光，因為葬禮上的人太多了。如果我們的時間超過5到10分鐘，我可以理解，但僅僅就是幾十秒的時間，這就太無情了。

東北林肯郡委員會之一的委員基思·布魯克斯表示，未來將會朝廢除罰款制度的方向努力，在廢除之前，會敦促火葬場使用「常識」來裁量是否有必要對家屬罰款。

這是委員會針對超時使用火葬場的懲罰措施。稍早之前，有6個家庭因多使用不到兩分鐘就被加收費用，在最近21個月內，20個家庭總共被罰款4000英鎊（約新台幣15萬元）。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法