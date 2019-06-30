加拿大在野黨籲總理須強硬 對中採報復行動

2019-06-30 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大在野黨黨魁謝爾（Andrew Scheer）今發布聲明，呼籲其總理杜魯道（Justin Trudeau）應採強硬立場，向中國國家主席習近平表示：「中國任意拘捕加拿大公民及阻撓加國農產品出口，將有不利後果」。

杜魯道昨（29）日表示，針對加拿大公民在中國遭拘捕一事，他與習近平有進行面對面的討論與交流，對此問題嚴陣以待。不過，法新社報導指稱，謝爾呼籲總理「對中國政府採取更強硬的態度」，除了讓在中國遭拘禁的加拿大公民獲釋，以及解決兩國貿易爭端，他發布的聲明內容提及「杜魯道應明白告訴中國，中國任意拘捕加拿大公民，以及突然阻撓加國農產品出口，將有不利後果」。

自去年12月中國電信大廠華為財務長孟晚舟在溫哥華被捕後，美國指控孟晚舟違反對伊朗制裁，要求加拿大將她引渡至美國，不過，隨後中國當局以間諜罪嫌逮捕兩名加拿大公民，並且阻擋加國農產品進口，加拿大與中國關係逐漸惡化。

謝爾認為，杜魯道可對中國採取報復行動，包括向世界貿易組織（WTO）提告，對中國出口到加國的產品加強檢驗，以及審查所有來自中國的投資案。

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