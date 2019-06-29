反送中》一起出來一起回家！民陣籲大家懷抱希望照顧好自己

圖為香港逾萬民眾26日晚間穿黑衣上街，對香港政府修訂《逃犯條例》表達反對立場，整場活動在中環愛丁堡廣場集結後，包圍灣仔警察總部，民眾重申撤回條例修訂案、612暴動定性、特首林鄭月娥下台等訴求。（彭博）
〔即時新聞／綜合報導〕「反送中」行動發起團體香港「民間人權陣線 Civil Human Rights Front」29日晚間在臉書表示，「我們希望，我們有這樣多個人行過出來，就這樣多個人可以一齊返家，無論如何，我們都要擁抱希望，互相支持一路上同我地一齊並肩的戰友。現在可能我們會覺得低落、無力感好重、好生氣；甚至身體會不舒服（例如抖不到氣、頭痛、心跳快），我們明白，因為我們都承載住同一種傷心。」
「但無論如何，我們都要照顧自己。」香港民陣強調，「照顧好自己之後，如果可以的話，請好好守護身邊的人，互相提醒大家要照顧好自己，陪住大家，保持聯絡。同不同人傾談的時候，容讓大家有不同的感受、不同的步伐，不要心急，慢慢聽、慢慢講，聽住，陪住。」
香港民陣也說，如果真是好困擾、好辛苦，覺得不是好搞得可以，it's OK。It's fine to be not fine。這樣並不代表你不要，亦不是你軟弱，這個是每個人都有可能經歷的感受。如果你想的話，可以試著找專業人士幫手，有人會願意聆聽你、陪住你。」