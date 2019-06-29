反送中》一起出來一起回家！民陣籲大家懷抱希望照顧好自己

2019-06-29 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕「反送中」行動發起團體香港「民間人權陣線 Civil Human Rights Front」29日晚間在臉書表示，「我們希望，我們有這樣多個人行過出來，就這樣多個人可以一齊返家，無論如何，我們都要擁抱希望，互相支持一路上同我地一齊並肩的戰友。現在可能我們會覺得低落、無力感好重、好生氣；甚至身體會不舒服（例如抖不到氣、頭痛、心跳快），我們明白，因為我們都承載住同一種傷心。」

「但無論如何，我們都要照顧自己。」香港民陣強調，「照顧好自己之後，如果可以的話，請好好守護身邊的人，互相提醒大家要照顧好自己，陪住大家，保持聯絡。同不同人傾談的時候，容讓大家有不同的感受、不同的步伐，不要心急，慢慢聽、慢慢講，聽住，陪住。」

香港民陣也說，如果真是好困擾、好辛苦，覺得不是好搞得可以，it's OK。It's fine to be not fine。這樣並不代表你不要，亦不是你軟弱，這個是每個人都有可能經歷的感受。如果你想的話，可以試著找專業人士幫手，有人會願意聆聽你、陪住你。」

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