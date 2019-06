反送中》一起出來一起回家！民陣籲大家懷抱希望照顧好自己

2019-06-29 23:56

〔即時新聞/綜合報導〕「反送中」行動發起團體香港「民間人權陣線 Civil Human Rights Front」29日晚間在臉書表示,「我們希望,我們有這樣多個人行過出來,就這樣多個人可以一齊返家,無論如何,我們都要擁抱希望,互相支持一路上同我地一齊並肩的戰友。現在可能我們會覺得低落、無力感好重、好生氣;甚至身體會不舒服(例如抖不到氣、頭痛、心跳快),我們明白,因為我們都承載住同一種傷心。」

「但無論如何,我們都要照顧自己。」香港民陣強調,「照顧好自己之後,如果可以的話,請好好守護身邊的人,互相提醒大家要照顧好自己,陪住大家,保持聯絡。同不同人傾談的時候,容讓大家有不同的感受、不同的步伐,不要心急,慢慢聽、慢慢講,聽住,陪住。」

香港民陣也說,如果真是好困擾、好辛苦,覺得不是好搞得可以,it's OK。It's fine to be not fine。這樣並不代表你不要,亦不是你軟弱,這個是每個人都有可能經歷的感受。如果你想的話,可以試著找專業人士幫手,有人會願意聆聽你、陪住你。」

