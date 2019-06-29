美研究員談香港未來：慢性死亡

2019-06-29 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕針對目前香港的前景，《CNN》29日刊登的文章指出，這關乎中國如何看待香港，及「北京是否還需要這個城市」。

《CNN》報導指出，香港一直是中國與全球商業和金融交流的管道，但現在香港這種獨特的地位可能會因政治自由逐漸被侵蝕而受到威脅。過去幾週，香港市民為抗議港府欲強行通過「逃犯條例」修訂案（「送中條例」），示威行動引發國際關注，雖然現在修訂案遭擱置，但7月1日是香港回歸中國的紀念日，每年都會舉辦大型慶祝活動，今年因逃犯條例使港民強烈反彈，許多人認為一國兩制根本不可信，外界預估，今年遊行人數將突破往年紀錄。

《CNN》報導指出，這次的動盪，加劇香港國際企業對法治和言論自由的擔憂。香港大學經管學院教授陳志武表示，香港在中國的發展中仍發揮「關鍵作用」，例如根據Dealogic的數據，中國公司去年在香港首次公開募股籌近350億美元，中國交易所則為210億美元，香港仍是中國公司尋找新資金來源的重要地方。且中國阿里巴巴擬在香港二次上市，而非上海或深圳，陳認為，已足以說明這一點。

然而對跨國公司而言，香港的吸引力在於其半自治所保有的安全性。在某方面來說，香港對中國的重要性已遠低於1997年，即英國交還主權的那年。世界銀行表示，當年香港的GDP（國內生產毛額）曾佔中國的20%，但隨著上海、深圳等城市的崛起及中國金融市場逐漸發展，現在縮減至3%。

哈佛甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）高級研究員勒科爾（Philippe Le Corre）認為，香港長期前景並不樂觀。當中國政府把香港納入粵港澳大灣區計畫，聲稱希望在技術創新、經濟發展方面與紐約、東京相互競爭，並藉由區域一體化推動經濟成長時，香港作為金融中心的權力「已被稀釋」。勒科爾說，這對香港來說，代表「慢性死亡」。

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