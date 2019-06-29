大阪G20閉幕 各國領袖會談重點一次掌握

2019-06-29 18:42

〔中央社〕為期兩天的大阪20國集團（G20）峰會今天閉幕。以下是這次峰會的看點及各國領袖間重要雙邊會談的整理。

G20峰會討論貿易、氣候變遷、地緣政治等議題。今年的G20談判比往年更形困難，各國官員不僅要面對劍拔弩張的貿易情勢，美國伊朗緊張也日漸升溫，歐洲也對氣候變化問題表達嚴正訴求。

在美國強烈反對下，稱為「大阪宣言」的領袖宣言裡連續兩年未加入「對抗保護主義」等字眼。不過各國達成協議，同意以2050年為目標，將海洋塑膠垃圾減到零。

◆川習會暫阻美中貿易戰升溫

美國總統川普與中國國家主席習近平在G20舉行場邊川習會，因攸關美中貿易戰能否降溫，成為這次G20峰會裡的重中之重。川習會談約1小時，會後雙方達成恢復貿易談判、不加徵新關稅等共識。

川普並在G20閉幕後舉行記者會，除表示不會再額外對3000多億美元中國貨品加徵關稅，還表示會再次同意華為向美國公司購買零組件，形同暗示華為禁令有望解套。但川普表示，華為議題會保留到美中談判的最後階段才會觸及。

當被記者問到美中關係究竟屬何種類型時，川普說彼此可以互相幫助，雙方可以是「戰略夥伴」，但他也說中國並未完全對美國開放，這點令人無法接受。

◆川普會沙國王儲 哈紹吉命案仍避重就輕

川普今天與沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）舉行場邊會談。川普事後被記者追問有無談到沙國異議記者哈紹吉（Jamal Khashoogi）命案，川普說他確有當沙爾曼的面對此提出強烈關切；但當被問到美國情報單位指有證據顯示命案是沙爾曼下令所為時，川普卻說他無法就情報的事評論。

川普稱讚沙國為自己國內創造數百萬就業機會，還有價值4000億美元的各項對美採購，這還不包括對美軍購，認為沙國是很棒的盟友。

◆美俄元首場邊會談

川普與俄羅斯總統蒲亭會談，討論中東情勢、俄國干預美國大選等議題，川普還大讚蒲亭是個了不起的人，且回答記者問到俄國干預美國大選時，川普僅語帶輕鬆地說他會告訴對方「別干預選舉」，讓川普備受國內批評。

俄國方面則表示，蒲亭邀請川普明年5月前往莫斯科，參加前蘇俄擊敗納粹德國75週年紀念。

◆川普不忘向金正恩示好

川普在G20期間推文，盼30日在訪問南韓期間，能在南北韓邊界的非軍事區（DMZ）與北韓領袖金正恩見個面、握個手。

川普回答記者時還說願意訪問北韓，「若能成行將會感到非常欣慰，我完全沒問題」。

◆土耳其向俄買飛彈 川普怪前朝

北約盟國土耳其向俄國購買S-400防空飛彈，引發美國不滿，憂心土耳其同時用美俄裝備，會使F-35匿蹤戰機的重要參數外流。川普這次與土耳其總統艾爾段場邊會談，討論解決之道。

川普表示，前總統歐巴馬政府時期不准土耳其採購愛國者防空飛彈系統，導致土耳其琵琶別抱，華府正在研究不同的解套辦法。川普並透露不排除暫緩因土國購買俄製飛彈而準備祭出的制裁。

◆美日、美印貿易談判將加快進展

川普這次在前往大阪赴會途中，批評印度對美國貨品加徵關稅「令人無法接受，必須撤銷」，另揚言若達不成協議，11月就要對日本汽車加徵關稅。但在與日本首相安倍晉三、印度總理莫迪個別舉行雙邊會談後，美國將加快與日本貿易談判步調，美印也會重啟貿易談判。

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