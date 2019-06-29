G20安保落漆不僅一件！阿根廷總統座車撞到路緣

2019-06-29 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪G20峰會順利結束，但這次各國領袖群聚的會議上，日方安保人員卻屢次凸槌，除了護送中國領導人習近平的警車翻車之外，阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）的座車更在27日撞到路緣。

據《產經新聞》報導，大阪府警方今（29日）表示，當時的司機與轎車是由日本外務省所安排的，怎知在從八尾市參加完活動返回時，馬克里座車右前輪竟在近畿高速公路收費站撞到路緣石。

大阪府警方指出，事故發生後馬克里並沒有受傷，並已指派其他車輛做為馬克里的座車。

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