美伊關係持續緊張 美軍派多架F-22隱形戰機前往中東

2019-06-29 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國與伊朗局勢持續緊張，美軍日前宣布增兵中東，最近又首度派遣F-22「猛禽」（Raptor）戰機派駐卡達的空軍基地，部署美國中央司令部的轄區。

美國中央司令部28日聲明指出，美國空軍數架F-22「猛禽」戰機在27日抵達卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid），這些戰機首次部署卡達，以捍衛美國中央司令部負責的美國部隊和利益。美軍沒有透露派遣F-22至中東的實際數目。

綜合媒體報導，前澳洲空軍軍官、澳洲葛瑞菲斯亞洲研究所（Griffith Asia Institute）研究員雷頓（Peter Layton）表示，如果美國與伊朗開戰，F-22戰機的可能任務為摧毀德黑蘭的地對空飛彈基地，尤其是S-300飛彈系統。

美國太平洋司令部聯合情報中心前運營主管舒斯特（Carl Schuster）指出，從意義上來說，F-22的部署對伊朗緊張局勢的進一步升級，且具有強大的威懾作用，意味著美國試圖阻止某些事情，而不是要引發一些事情發生。擁有雙引擎的F-22戰機能夠執行為空對空或空對地的任務。

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