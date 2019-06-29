德州10歲女童拿到槍！堂弟堂妹中彈倒地

2019-06-29 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國德克薩斯州一名10歲女童，發現5歲堂弟和7歲堂妹在家裡找到槍枝，為了安全連忙搶奪過來，怎知在爭搶過程中她不慎將2名堂弟妹射傷。

《美聯社》報導，10歲女童的父親奧爾金（Jordan Olguin）表示，侄子在洗衣籃裡發現槍枝後，他的女兒試圖出手奪走，孰料卻意外走火。

據了解，5歲男童胸部中彈，7歲女童則是手臂遭到槍擊，目前男童情況較為嚴重，已緊急開刀處理。至於這起女童誤射親人的案件，警方尚未說明是否會提出任何指控。

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