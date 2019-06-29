中國入主多個國際組織 法媒：如特洛伊木馬改變世界秩序

2019-06-29 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國農業農村部副部長屈冬玉23日當選為聯合國糧農組織（FAO）秘書長，成為首位出任該職的中國人。法媒分析，中國人近年來如特洛伊木馬般接連入主多個國際組織後，將可能試圖改變全球治理原則，重塑世界秩序，並壓下各界對中國的各種批評。

《中央社》引述《費加洛報》報導，屈冬玉出線已經明確地顯現出中國在聯合國機構中真正的作戰計畫，即企圖佔據具戰略性的職位。除了糧農組織外，目前中國人還在國際民航組織（ICAO）、國際電信聯盟（ITU）、聯合國工業發展組織（UNIDO）、聯合國經濟和社會事務部（UNDESA）等機構取得了領導職位。值得注意的是，國際刑警組織（INTERPOL）前主席孟宏偉也是中國人，但他去年離奇地在中國「被失蹤」，並於今年6月在中國出庭承認收賄新台幣6千多萬元。

《費加洛報》報導分析，孟宏偉案證明，中國政府要求這些在國際組織居領導地位的中國官員，必須是對共產政權極為忠誠的。因此，隨著中國人近年來在聯合國扮演的角色越來越顯著，中國也得以壓下一些外來批評。例如，西方國家持續批評新疆集中營一事，但目前都沒有對中國施以任何懲罰。

報導也指出，隨著美中對立升溫，中國可能透過入主國際組織，利用自己人向國際宣傳「中國標準」，引入中國的專制政治模式，排斥美國等西方國家建立的各種「普世價值」，試圖重塑全球治理原則。報導強調，在歐洲幾個大國眼中，這種計謀就有如歷史上著名的「特洛伊木馬」。

此外，其實早在本月4日，另一家法國媒體《世界報》（Le Monde）訪問法國著名漢學學者高敬文（Jean-Pierre Cabestan）博士時，高敬文就提醒，中國為了維持影響力，會選擇利用大型國際組織，影響聯合國在發展及人權上的論述，並宣傳各種關鍵概念，但美國和歐盟很晚才意識到這點。果不其然，23日就有中國人首度坐上糧農組織大位；中國在大型國際組織裡的後續動向，值得各界持續關注。

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