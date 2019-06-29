川金三會？ 川普希望本週末與金正恩在DMZ會面

2019-06-29 08:09

〔即時新聞／綜合報導〕目前正在日本大阪參加20國集團（G20）峰會的美國總統川普表示，他希望本週末在南北韓非軍事區（DMZ）會見北韓領導人金正恩。如果金正恩答應川普的邀約，這將是兩人第三次會面。

綜合媒體報導，川普在推特上表示，「在開完一些非常重要的會議後，包括我與中國國家主席習近平主席的會晤，我將離開日本前往南韓（與文在寅總統）。在那裡，如果北韓的金主席看到這個，我可以在邊境／非武裝地帶（DMZ）與他會面，只是握個手和打聲招呼（？）！」

綜合媒體報導，川普正在日本大阪參加G20峰會，將於週六晚些時候抵達南韓，預計週日離開南韓返回華府。

白宮拒絕對川普是否計畫進入DMZ發表評論。南韓外交部聲明指出，美國對北韓特別代表畢根（Stephen Biegun）28日說，美國準備與北韓進行建設性會談，以貫徹雙方去年達成的非核化協議。

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After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea （with President Moon）. While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello（?）! — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2019年6月28日

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