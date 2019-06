川金三會？ 川普希望本週末與金正恩在DMZ會面

2019-06-29 08:09

〔即時新聞/綜合報導〕目前正在日本大阪參加20國集團(G20)峰會的美國總統川普表示,他希望本週末在南北韓非軍事區(DMZ)會見北韓領導人金正恩。如果金正恩答應川普的邀約,這將是兩人第三次會面。

綜合媒體報導,川普在推特上表示,「在開完一些非常重要的會議後,包括我與中國國家主席習近平主席的會晤,我將離開日本前往南韓(與文在寅總統)。在那裡,如果北韓的金主席看到這個,我可以在邊境/非武裝地帶(DMZ)與他會面,只是握個手和打聲招呼(?)!」

綜合媒體報導,川普正在日本大阪參加G20峰會,將於週六晚些時候抵達南韓,預計週日離開南韓返回華府。

白宮拒絕對川普是否計畫進入DMZ發表評論。南韓外交部聲明指出,美國對北韓特別代表畢根(Stephen Biegun)28日說,美國準備與北韓進行建設性會談,以貫徹雙方去年達成的非核化協議。

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!