偷運美軍事機密到中國 台裔教授被判有罪

2019-06-29 07:38

〔即時新聞／綜合報導〕加州大學洛杉磯分校（UCLA）的工程學兼任台灣裔教授石怡池（Yi-Chi Shih，音譯），涉嫌在2005年至2009年期間，將用於軍事的技術產品運往中國，26日被美國洛杉磯聯邦法院判定有罪，陪審團預計下週對政府要求沒收其75萬美元（約新臺幣2千320萬元）財產的申請進行裁定。

綜合媒體報導，石怡池是在台灣出生的台裔美國人，他涉嫌非法取得可應用在軍事領域的技術和積體電路，並在未獲出口許可證的情況下，將技術輸往中國四川的科技公司。同案共犯還有他的弟弟、加拿大麥基爾大學（McGill University）教授石怡祥（Ishiang Shih，音譯），以及越南裔美國人梅傑安（Kiet Ahn Mai）。

根據法院記錄，63歲的石怡池在洛杉磯聯邦法院進行為期3週的審判後，在26日被定罪，罪名為「非法向中國出口軍用電腦晶片」，陪審團預計下週對政府要求沒收其75萬美元財產的申請進行裁定。

美國司法部指出，石怡池打算將技術和產品轉讓給中國，這種軍事晶片可用於電子戰、雷達及軍事通訊等。64歲的梅傑安已經認罪，預定9月在洛杉磯進行審判。

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