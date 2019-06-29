呼籲各國聲援香港 駐美官員投書洛杉磯時報

2019-06-29 05:36

〔中央社〕美國主流媒體「洛杉磯時報」27日刊登駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長朱文祥的讀者投書，表達台灣支持香港的自由，呼籲世界各國聲援。

朱文祥的投書是回應「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）19日刊登的一則題為「一件模糊的台灣謀殺案如何導致香港大規模的抗議活動」報導。

朱文祥指出，中國威權體制之下，世界各地越來越多人意識到中國對香港法治、人權的打壓，以及對台灣的不斷壓迫。

他強調，台灣了解香港人民當前的奮鬥，抗議活動見證了人民對中國沒有信心，印證中國「一國兩制」模式之失敗與不可行。

文章表達，台灣認為合作打擊犯罪不能以破壞人權為代價，一個民主、繁榮及穩定的香港，符合香港人與世界的利益，台灣將繼續和香港人民站在一起，支持香港的自由，並呼籲所有國家效仿。

朱文祥2018年6月出任駐洛杉磯辦事處長，曾經擔任駐吉里巴斯大使、駐美國邁阿密辦事處處長、駐英國愛丁堡辦事處處長等。

朱文祥今年2月向橋社領袖、加州參議員發表新春談話時，曾說「中國人民是可愛的」，但中國共產黨就像是年獸、癌細胞，呼籲中國有識之士進行改革，走向民主之路。

朱文祥這次的投書同時刊登在「洛杉磯時報」網站與紙本。這份報紙創立於1881年，據網站介紹發行量達120萬，週日版達210萬，為美國發行量最大的報紙之一、加州第一大報，影響力與地位僅次於「華盛頓郵報」、「紐約時報」。（編輯：徐睿承）

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