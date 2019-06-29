美禁令來太晚 中國恐已取得超級電腦尖端技術

2019-06-29 00:46

〔中央社〕「華爾街日報」報導，美國近日將中國軍方承包商中科曙光列入出口黑名單，但為時已晚。因中科曙光已從美國大廠超微取得尖端x86晶片架構技術，恐在超級電腦開發上逼近美國。

美國商務部21日將涉及超級電腦開發的4家中國公司與1所中國研究機構列入出口管制實體清單，禁止它們在未獲許可下自美國企業取得零組件和技術。其中包括美國半導體大廠超微（AMD）在中國的合夥企業中科曙光。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，超微2016年2月和中科曙光達成合資企業交易，在中國以超微授權的x86處理器技術生產晶片。這使得中國能取得全球只有2家企業擁有的最先進x86晶片技術，分別是超微和美國的英特爾（Intel）。

中科曙光是中國科學院下屬的高科技企業，主要從事高效能電腦、伺服器、存儲產品開發及軟體、雲端計算、大數據服務業務。中國媒體「21世紀經濟報導」說，中科曙光還研發了國產x86的CPU。

「華爾街日報」指出，中科曙光是領先的中國超級電腦開發商，也是國家支持的軍方供應商。2016年12月中科曙光的官網還寫道：「為中國的國防和安全做出貢獻，是中科曙光的根本任務。」

聽取計畫簡報的高效能電腦專家透露，中科曙光已使用和超微合作生產的晶片，製造出可能證明是全球速度最快的超級電腦。

報導表示，中科曙光從超微取得的技術，正協助中國試圖搶先美國製造出全球首部exascale超級電腦。這種新一代超級電腦運算速度達每秒百萬的三次方（quintillion）或10的18次方，是民間和軍隊先進電腦應用的重要工具。

超級電腦除了用來預測氣象和協助癌症研究，也是開發核子武器、加密技術、飛彈防禦和其他系統的不可或缺工具。美國企業目前製造的超級電腦晶片，包括超微的x86架構晶片，都比中國能自行製造的任何超級電腦晶片等級要高。

美國國家反情報主管辦公室（ONCIX）負責人伊凡尼納（William Evanina）便明白表示：「半導體是美國仍領先中國和全球其他國家的領域。」

中國長久以來也因晶片技術落後而無法和美國的超級電腦能力匹敵。然而，中科曙光和超微的結盟，卻為中國帶來逆轉劣勢的能力。

曾在2017和2018年加入美國國家安全會議（National Security Council）的前空軍准將史帕丁（Robert Spalding）便表示，中科曙光獲得的x86晶片技術，是拿到「進入王國的鑰匙」，因為「今日一切（運算）都利用x86打造」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法