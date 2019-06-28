中國戰機騷擾加國軍艦 官媒竟稱：我們在熱烈歡迎！

2019-06-28 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大全球事務研究所研究員費雪禮（Matthew Fisher）表示，週一（24日）有2架中國戰鬥機逼近加拿大的軍艦，中國官媒竟宣稱，此舉為表達「熱烈歡迎」。

據《CNN》報導，加拿大巡防艦里賈納號（HMCS Regina）與補給艦阿斯特里克斯號（Asterix）在當地時間24日下午約3點30分行經東海國際水域時，遭到2架中國Su-30戰鬥機盯梢，但「不具有挑釁性和危險性」。費雪禮文中寫道，「2架俄羅斯製造的戰鬥機在離加國船的船首300公尺範圍內飛行，雖然不構成危險，但這樣的飛行方式，是加拿大海軍目前看過中國戰鬥機最具攻擊性的行為。」

然而，中國官媒《環球時報》27日在官方微博發布貼文，中共被外界認為在嘲笑這次的事件：「加拿大船隻受到我們的海軍和空軍的熱烈歡迎！」

雖然這些上述事件未造成損害，卻突顯出中、加自去年孟晚舟事件後，關係依然緊張。加拿大是美國的盟國和合作夥伴，法國、日本和英國今年也有軍艦現身南海或台灣海峽。美國國防部代理部長夏納翰（Patrick Shanahan）先前鼓勵其他國家採取類似行動，對印太地區的「自由開放」以示承諾。而北京聲稱南海是其領土，中國主席習近平也曾公開說，「不會放棄任何一塊領土」。

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