G20普廷邀川普參加二戰勝利慶祝活動 川普積極態度回應

2019-06-28 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕G20峰會今天於日本大阪揭開序幕，美國總統川普（Donald Trump）和俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）會晤，期間普廷邀請川普參加二戰勝利慶祝活動，川普則以「正面、積極」態度回應。

綜合外媒報導，根據俄羅斯外交政策顧問鄂夏柯夫（Yury Ushakov）表示，普廷今天邀請川普明年5月到莫斯科，參加蘇聯擊敗納粹德國75週年的紀念活動。根據俄媒《俄羅斯24台》（Russia 24）報導，川普以「正面、積極」的態度回應了普廷的邀請。

川普和普廷今天一同參加G20峰會，他們在會議空檔進行會談時，川普宣稱自己和普廷關係「非常非常好」。不過，美俄之間，因為對敘利亞和烏克蘭問題的分歧，以及俄國涉嫌介入2016年美國總統大選，而陷入緊張狀態。

今天下午會談期間，有記者提問川普：「會不會警告俄羅斯不要再干涉美國民主進程和2020的總統大選？」川普回答：「當然會」，接著便轉頭以開玩笑的語氣對普廷說：「不要干涉選舉。」普廷也笑了出來。

這次的G20峰會，是自從去年芬蘭赫爾辛基的「雙普會」後，2人首度見面。當時會後川普遭到各界批評，不少人都認為川普對於俄國的態度過於軟弱。

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