中共脅迫神職人員加入官方自設教會 教廷終於發聲了！

2019-06-28 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕中梵自去年9月簽署協議後，教宗方濟各特赦了7名由中國官方自設的愛國教會非法主教，從此中共對內聲稱教廷此舉代表承認了愛國教會，強迫國內所有神職人員登記愛國教會。對於中國這樣打壓宗教自由的行為，教廷今天終於發聲，要求中國政府別再恐嚇主教加入愛國教會。

綜合媒體報導，中國天主教會主要分兩派，除了官方自設的愛國教會，另外便是長期忠於羅馬教廷的「非官方」教會。在中梵協議簽訂前，因為愛國教會堅持「獨立自辦教會」原則，不被教廷承認，一直到中梵協議達成，教宗特赦7名非法主教，中國政府便開始聲稱教廷承認愛國教會，威嚇所有天主教神職人員登記加入愛國教會，且登記時會被要求簽署「接受中國獨立自主自辦教會原則」的文件，但如果不依照政府要求加入愛國教會，就不能從事牧靈活動。

此舉不但引起中國非官方教會的強烈反彈，輿論更是指向對此默不作聲的教廷，認為教廷已向中共妥協，出賣中國（非官方）教會。

教廷終於在今天發表聲明表示，因為中國現實的複雜性，讓「提出意見」這件事變得很困難，然而教廷方面還是呼籲，當中國政府要求神職人員登記加入愛國教會，應當要保證尊重神職人員的良心以及他們不接受獨立自辦教會原則的立場。

教廷也向中國非官方教會的神職人員喊話，如果他們是被迫加入愛國教會，那麼應以書面或口頭形式宣示對羅馬教廷的忠誠，表明自己其實是不願違反天主教義的。同時教廷也呼籲信徒能夠理解這種狀況的複雜性，以寬大心胸接受他們的牧人所做出的「痛苦決定」（指被迫加入愛國教會）。聲明中也承諾，教廷方面會持續努力與中國政府對話，尋求既尊重中國法律也尊重天主教教義的方式。

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