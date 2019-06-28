G20峰會今開幕 這5大議題備受關注

2019-06-28 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕20集團（G20）峰會今（28）日於日本大阪揭開序幕，《路透》指出，有5大主題應是這次峰會的焦點議題。

美中貿易戰

美國總統川普將於29日會晤中國國家主席習近平，由於美中貿易戰已削弱全球經濟增長，各國期盼世界2大經濟體間能打破僵局，取得突破。川普26日離開美國前曾表示，本週末可能和中國達成協議，不過如果雙方沒有共識，他準備對更多中國產品加徵關稅。

全球經濟

貿易的緊張局勢導致全球經濟增長放緩，美國聯準會（Fed）表示將削減利率，引發美元匯價走貶，歐洲中央銀行和日本央行也採取措施防止貨幣升值。日本首相安倍晉三本來希望在峰會公報上加入「自由貿易」等文字，但遭川普抵制。

氣候變遷

關於氣候變遷的爭論仍然存在，法國總統馬克宏和美國總統川普的立場截然不同。馬克宏表示，法國不接受G20公報未提及巴黎氣候協定（Paris Agreement），然而川普多年來否認全球暖化觀點，2017年更以氣候變遷是「騙局」為由，宣布退出《巴黎氣候協定》。

伊朗和石油

伊朗雖不是G20的成員國，然而上週美、伊間的事件和言論使局勢緊張，伊朗擊落美國無人機後，川普下令對伊朗採取軍事攻擊，雖然在最後一刻喊停，卻加強對伊朗的制裁，伊朗則直斥川普「智障」。

另外，針對石油輸出國家組織（OPEC）和其盟國是否決定延長減產協議，也是俄羅斯總統普廷和沙烏地阿拉伯現任王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會談的焦點。

海洋垃圾

日本政府在2週前召開環境部長會議後表示，G20將採取新措施框架，減少海洋塑料廢棄物，不過要制定具體目標和堅定的行動承諾並不太可能。

除了上述《路透》認為的會議上的主要5大主題外，外界也關心「朝鮮半島無核化」。在2月的「川金2會」破局後，近期金正恩提出第3次川金會的可能性，G20會後川普將隨即出訪南韓，可能造訪南、北韓間的非軍事區。

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