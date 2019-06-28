G20影響餐廳沒魚用、置物櫃全關 日民眾怨：超不方便

2019-06-28 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕國際經濟合作論壇G20高峰會今明兩天在日本大阪展開，當地不但大規模實施交通管制，造成物流停擺、新鮮食材進貨困難，為了安全考量，車站的投幣式寄物櫃和垃圾桶也暫停使用，部分社區甚至還停班停課，民眾無奈表示：「閉幕之前只能忍耐」。

根據《日經中文網》報導，雖然G20高峰會在大阪舉行，但影響遍及全國。以交通管制為例，從大阪開往東京、名古屋和四國的巴士都被迫停駛、繞路或更改目的地，亦有高速巴士公司直接宣布關閉大阪市內的車站。觀光客最直接感受到不便，不少旅遊景點都因配合高峰會進行而關閉。

受到交通管制影響，物流業者也受到衝擊。有日本料理店主打「新鮮、現撈」的食材，但現在採購後無法馬上配送，沒有食材，餐廳只能被迫停業。販售桃子、梅子等水果的店家，因為配送可能延遲1至2天，為了賞味期限的考量，業者最終放棄進貨。

除此之外，東京圈109個主要車站和JR西日本近畿的車站，都關閉了投幣式寄物櫃和垃圾桶。由於之前峰會期間，國外曾有恐怖份子在這些地方放置炸彈，因此日本格外嚴陣以待。

一名34歲的男子表示，2天前他曾到大阪出差，在車上吃完便當後，一下車，所有垃圾桶都停用，他只好一直拿著空便當盒，他無奈表示：「垃圾桶突然停用，很不方便」。

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