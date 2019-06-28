終於見到面！中國709律師「被消失」4年後 妻：他變了

2019-06-28 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國「709大抓捕」案的「最後一人」維權律師王全璋，秘密關押近4年後，今（28）日首度見到家人。為夫奔走超過1400天的王妻李文足表示，王全璋已經「不是以前那個全璋」，會面時相當反常，表現焦躁、體態消瘦蒼老，並宣稱在獄中過得很好。李文足認為，丈夫是長期受壓迫才變這樣，非常擔心其精神狀況。

中國2015年7月9日抓捕大批維權人士及律師，王全璋被帶走後毫無音訊，中國官方直至今年1月才「祕密開庭」，以「顛覆國家政權罪」判處4年半有期徒刑、剝奪政治權利5年，是「709案」中最晚被判刑的人。這段期間，家人、律師想見本人都見不到，李文足更為丈夫四處奔走，不但控告法院28次以上、剃髮抗議政府「不能無法」、徒步百里到天津法院「尋夫」，也遭遇過騷擾、監視、跟蹤、脫衣檢查、非法限制人身自由等威脅。

綜合媒體報導，王全璋「消失」近4年後，李文足昨（27）日接到會面獲准通知，今天下午帶著兒子和王全璋姊姊到山東臨沂監獄探視。但監獄外設置封鎖線、出動信號屏蔽車，還有多名便衣在現場驅趕外媒拍攝，一名日本記者還被按在地上，個人物品險些被搶走。

會後李文足接受港媒訪問，指出王全璋過去不會在她面前發脾氣，但今天見面時，王全璋性情大變，表現急躁。王全璋一直嚷著擔心妻兒安全，要她未來2個月不要去探監，並強調在獄中待遇好，生活過得好，叮嚀她別對警方態度太差。

李文足表示，王全璋對她所說的話似乎「聽不入耳」，認為「他一定是一直被威脅」，擔心丈夫可能長期受到壓迫和洗腦，精神狀況不太明朗，日後即便獲釋，恐怕也難與外界溝通。

臨沂監獄4月起便以「會面室裝修」為由拖延家屬會面王全璋。本月23日清晨，李文足及其他709案家屬在臨沂監獄外遭人以銅鑼、大掃帚、灑水車、抑塵車輪番攻擊。開放家屬探監的前一日，臨沂政府也將當地的維權人士軟禁在家中或旅館，防止他們隔天到監獄聲援造勢。

日本記者遭壓制影片：

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