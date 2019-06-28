變態！ AI技術將女性衣服扒光變裸照 APP遭狠批迅速下架

2019-06-28 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕AI換臉的技術越來越發達，近日有工程師開發出一個名叫DeepNude的APP，只要上傳一張女性的照片，DeepNude就可以自動把女性的衣服扒光，偽造出超逼真裸照。由於爭議太大，DeepNude上市不到幾天就迅速下架，但仍在網路上引發熱議。

綜合媒體報導，DeepNude可以將穿著衣服的女性照片轉換成裸照，照片中裸露越多肌膚，修改的效果越好。這個APP只能修改女生的照片，如果上傳男性的照片，DeepNude會自動替換成女性性徵。如果使用卡通人物照片，影像會完全扭曲。

DeepNude創建者，化名Alberto，一開始他是在一本舊漫畫雜誌上看到一個X光眼鏡的廣告，廣告聲稱戴上眼鏡可以讓人看透衣服下的春光，2年前Alberto又發現GAN（Generative Adversarial Networks）能將白天的照片轉換成黑夜，他想到自己可以透過技術讓X光眼鏡的構想成真，於是動手研發。

目前DeepNude只適用於女性的照片，原因是女性的裸照在網路上更容易找到，Alberto表示日後也希望創造一個男性版本的APP。Alberto強調：「我不是偷窺狂，我是技術愛好者。」

有人問他，擔不擔心這個APP會傷害到別人，Alberto表示，DeepNude能做到的，Photoshop使用者經過學習也能做到。他也指出，DeepNude不會自己傳輸圖像，只是創造出照片，並提供給用戶使用。Alberto說：「就算我不做，一年內也會有其他人研發出來。」

但對於這款應用，外界大多是震驚和批判。DeepNude和去年使用AI技術將色情影片主角換臉的「Deepfake」的算法相似，但DeepNude技術更先進、操作更簡單、處理也更快。這種技術很容易就會成為傷害女性的工具，例如在未經女性同意的情況下，擅自使用她的照片合成，或在網路上惡意散布這些「假色情照片」，這些都會對女性造成傷害。

反報復色情活動組織（BADASS）創辦人兼執行長鲍登（Katelyn Bowden）表示，即使是沒有拍過裸照的人，現在都可能成為受害者。他直言：「這種技術根本不應該向公眾開放。」

馬里蘭大學凱里法學院教授西龍（Danielle Citron）指出，DeepNude完全是在「侵犯性隱私」。她說：「是的，這不是你真正的私處，但其他人『認為』他們看見了你的裸體。」

由於招受許多批評，DeepNude很快就下架了，開發團隊在推特發文表示他們「大大低估了」公眾的興趣，並表示因為人們濫用的可能性太高，DeepNude將不會再發布所有版本。他們表示：「世界還沒有為DeepNude做好準備。」

We are sorry for the various problems. Really. We didn't expect this traffic. The best thing, if it doesn't download well now, is to try later. — deepnudeapp （@deepnudeapp） 2019年6月27日

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