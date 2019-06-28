G20前夕習安會談 習近平同意明春訪日

2019-06-28 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕昨（27）日G20大阪高峰會前夕，日本首相安倍晉三與中國國家主席習近平會面進行會談，雙方達成幾項共識，習近平也確定將在明年春天訪日。

綜合外媒報導，這次習安會雙方達成多項共識，其中就東海問題，雙方皆同意維持和平穩定，妥善處理敏感問題。此外，雙方也就科技、智慧財產權、金融貿易、觀光等各項領域進行討論，並加深雙方合作。

這場習安會前後時間約一小時，安倍晉三也在會中表示，希望明年春天時，歡迎習再度以國賓身分訪日。習近平也同意在明年春天訪問日本，持續推動中日兩國關係。

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