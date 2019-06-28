川普經濟顧問：美中貿易談判沒有先決條件

2019-06-28 01:07

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普的首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）27日在白宮表示，川普和中國國家主席習近平預定29日在日本大阪「20國集團」（G20）場邊舉行的「川習會」，在美、中貿易談判上「沒有前提」。

庫德洛指出，若川習會進展不順利，川普將下令對中國加徵關稅，但他並未詳述何謂「進展順利」。庫德洛提到，若川普沒興趣達成協議，他就不會和習近平會談。庫德洛重申，川普認為貿易戰正使中國受損、而非美國，美國對中國課徵關稅的政策迫使中國上談判桌。

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