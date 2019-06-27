反送中》港警粗暴阻礙採訪 香港記協發聲明譴責

2019-06-27 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中行動持續延燒，今（27日）凌晨有多名香港記者在香港警察總部外，想訪問總警司陶輝（Rupert Dover），卻遭數名警察用粗暴手段來阻礙，對此，香港記者協會27日晚間也發出聲明予以譴責。

「香港記者協會」今（27日）晚間在臉書發聲明表示，多名媒體記者今晨在警方清場行動期間，嘗試訪問12日警民衝突清場行動的指揮官陶輝，因為警務處處長盧偉聰曾指當日清場行動，使用催淚彈及橡膠子彈是現場指揮官決定。記者追問陶輝當日清場使用的武力是否合適，陶輝不但沒回應問題，在場多名警察更推撞、辱罵記者，甚至阻撓記者追訪陶輝。

記協認為，訪問質詢公眾人物和行使公權力的公職人員是記者的天職，記者有權在公眾地方行使合法採訪權，受訪者有權決定是否接受採訪，但不應該以辱罵記者甚至訴諸武力迴避追問，「記協譴責任何人或團體粗暴阻礙記者工作，促請警方妥善保障記者採訪權。」

今（27日）凌晨有多名香港記者在香港警察總部外，想訪問總警司陶輝（Rupert Dover），卻遭數名警察用粗暴手段來阻礙，對此，香港記者協會27日晚間也發出聲明予以譴責。（圖擷取自「香港記者協會 Hong Kong Journalists Association」臉書粉專）

香港反送中行動持續延燒，今（27日）早再有香港網友發起到香港律政中心「欣賞建築風格」的行動，約有數百人參與。（法新社）

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