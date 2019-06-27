相隔4年 家屬首獲通知可探視「709案」律師王全璋

2019-06-27 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕王全璋是在中國「709大抓捕」事件中，被關押最久的維權律師，中國當局一直不准其親屬會見王。27日上午，王全璋的妻子李文足接獲通知，對方稱28日下午可以和王見面，然而李擔心會有變數。

綜合媒體報導，王全璋常代理敏感案件、維護弱勢群體利益，還為法輪功案做無罪辯護，2015年他在「709大抓捕」中被政府帶走，今年1月被控《顛覆國家政權罪》判刑4年半，外界質疑王在關押期間遭受酷刑；李文足雖多次要求訪視王全璋，甚至到司法部門抗議，監獄卻以「會面室要裝修」為由拒絕。

李文足表示，她27日早上8時24分接獲山東臨沂監獄通知，稱已安排家屬28日下午2時可探訪王全璋，她說雖然會面時間明確，但仍感到不安，擔心到山東後會「被失蹤」。她和王全璋已經長達4年沒有見面，希望中國當局遵守諾言、依法辦事。

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