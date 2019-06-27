「豐臀金」塑身內衣撞名「和服」 日網友超怒：不尊重文化

〔即時新聞／綜合報導〕美國女星「豐臀金」金卡達夏（Kimberly Kardashian West）推出了塑身內衣品牌「Kimono」，不過這個詞卻和日文「和服」的念法相同，引起日本人不滿，認為金卡達夏不尊重日本傳統文化，要求她改名。
綜合外媒報導，金卡達夏25日推出了新的朔身內衣品牌「Kimono」，強調她旗下的塑身內衣可以完美展現女性的身材曲線。但內衣品牌的名字卻因為和日文中「和服」（きもの，Kimono）的讀音相同，日本民眾認為金卡達夏不尊重日本的傳統、歷史和文化，引發爭議。
「和服」最早可以起源於15世紀，在過去，和服主要作為身分地位的象徵，而現代日本人只有在祝壽、成年禮、訂婚、結婚、畢業、喪禮等重要節日，才會穿上。不少家庭甚至會把和服當成傳家寶，代代傳承，是「家族」的象徵。
許多日本女生在推特上用#KimOhNo作標籤，甚至上傳自己身穿和服的照片作為抗議。有人說：「我喜歡金卡達夏，但如果是內衣，請用和服以外的名字」、「她去過日本很多次，這讓我很意外。她很不尊重日本文化」、「日本政府應該對她提出抗議」。
事實上，這已經不是第一次金卡達夏因為對文化、歷史不敏感引發爭議，過去她就因為綁非洲辮和戴印度頭飾招受批評，卡戴珊家族的其他成員坎達兒．珍娜（Kendall Jenner）和凱莉．詹娜（Kylie Jenner）也曾被民眾指責他們利用黑人文化獲利。
Finally I can share with you guys this project that I have been developing for the last year.— Kim Kardashian West （@KimKardashian） 2019年6月25日
I’ve been passionate about this for 15 years.
Kimono is my take on shapewear and solutions for women that actually work.
Photos by Vanessa Beecroft pic.twitter.com/YAACrRltX3