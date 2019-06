「豐臀金」塑身內衣撞名「和服」 日網友超怒：不尊重文化

2019-06-27 23:19

〔即時新聞/綜合報導〕美國女星「豐臀金」金卡達夏(Kimberly Kardashian West)推出了塑身內衣品牌「Kimono」,不過這個詞卻和日文「和服」的念法相同,引起日本人不滿,認為金卡達夏不尊重日本傳統文化,要求她改名。

綜合外媒報導,金卡達夏25日推出了新的朔身內衣品牌「Kimono」,強調她旗下的塑身內衣可以完美展現女性的身材曲線。但內衣品牌的名字卻因為和日文中「和服」(きもの,Kimono)的讀音相同,日本民眾認為金卡達夏不尊重日本的傳統、歷史和文化,引發爭議。

「和服」最早可以起源於15世紀,在過去,和服主要作為身分地位的象徵,而現代日本人只有在祝壽、成年禮、訂婚、結婚、畢業、喪禮等重要節日,才會穿上。不少家庭甚至會把和服當成傳家寶,代代傳承,是「家族」的象徵。

許多日本女生在推特上用#KimOhNo作標籤,甚至上傳自己身穿和服的照片作為抗議。有人說:「我喜歡金卡達夏,但如果是內衣,請用和服以外的名字」、「她去過日本很多次,這讓我很意外。她很不尊重日本文化」、「日本政府應該對她提出抗議」。

事實上,這已經不是第一次金卡達夏因為對文化、歷史不敏感引發爭議,過去她就因為綁非洲辮和戴印度頭飾招受批評,卡戴珊家族的其他成員坎達兒.珍娜(Kendall Jenner)和凱莉.詹娜(Kylie Jenner)也曾被民眾指責他們利用黑人文化獲利。

Finally I can share with you guys this project that I have been developing for the last year.

I’ve been passionate about this for 15 years.



Kimono is my take on shapewear and solutions for women that actually work.



Photos by Vanessa Beecroft pic.twitter.com/YAACrRltX3