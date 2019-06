本月第2次 梅克爾公開場合身體抽搐顫抖

2019-06-27 17:34

〔即時新聞/綜合報導〕德國總理梅克爾(Angela Merkel)本月第2次在公開場合出現身體抽搐顫抖的情況,梅克爾的發言人說她沒事。

綜合外媒報導,64歲的梅克爾今(27)日與德國總統史坦麥爾(Frank-Walter Steinmeier)出席司法部長巴萊(Katarina Barley)的離任儀式。巴萊將就任歐洲議會議員。

當史坦麥爾發表演說時,站在一旁的梅克爾身體明顯顫抖,原本擺放在身前稍微交握的雙手,期間也改為握臂姿態。大約2分鐘後,梅克爾身體看起來才穩定下來,神態正常地與新任司法部長握手。在這之後,有人給她一杯水,但梅克爾沒喝。

本月18日,梅克爾在迎接到訪的烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)時,身體明顯顫抖、晃動不止。她把「異狀」歸咎於脫水,說在喝了3杯水後好多了。

梅克爾的發言人賽貝特(Steffen Seibert)表示,「一切都按照計畫進行。總理沒事。」

梅克爾本週行程繁忙,她預計當地午時搭機前往日本大阪參加20國集團(G20)峰會,週日要到布魯塞爾出席歐盟峰會,討論歐盟領導階層職位的分配。

Germany's Merkel seen shaking for second time this month. More here: https://t.co/7XidSxNHtk pic.twitter.com/3NS3CxIloq