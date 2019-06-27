本月第2次 梅克爾公開場合身體抽搐顫抖

2019-06-27 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕德國總理梅克爾（Angela Merkel）本月第2次在公開場合出現身體抽搐顫抖的情況，梅克爾的發言人說她沒事。

綜合外媒報導，64歲的梅克爾今（27）日與德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）出席司法部長巴萊（Katarina Barley）的離任儀式。巴萊將就任歐洲議會議員。

當史坦麥爾發表演說時，站在一旁的梅克爾身體明顯顫抖，原本擺放在身前稍微交握的雙手，期間也改為握臂姿態。大約2分鐘後，梅克爾身體看起來才穩定下來，神態正常地與新任司法部長握手。在這之後，有人給她一杯水，但梅克爾沒喝。

本月18日，梅克爾在迎接到訪的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）時，身體明顯顫抖、晃動不止。她把「異狀」歸咎於脫水，說在喝了3杯水後好多了。

梅克爾的發言人賽貝特（Steffen Seibert）表示，「一切都按照計畫進行。總理沒事。」

梅克爾本週行程繁忙，她預計當地午時搭機前往日本大阪參加20國集團（G20）峰會，週日要到布魯塞爾出席歐盟峰會，討論歐盟領導階層職位的分配。

Germany's Merkel seen shaking for second time this month. More here: https://t.co/7XidSxNHtk pic.twitter.com/3NS3CxIloq — Reuters Top News （@Reuters） 2019年6月27日

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