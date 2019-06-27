汪洋之下藏2.8兆噸淡水 科學家發現全球最大海底淡水層

2019-06-27 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕在人們心中，海水是鹹的這件事似乎已成永恆不變的定律，然而科學家卻在美東沿岸的大西洋內發現一個巨大的淡水含水層，其中蘊含高達2.8兆噸淡水。報告指出，全球很可能還藏有許多海底淡水層，是可期待利用的寶貴資源。

根據《CNN》報導，著名國際期刊《科學報告》（Scientific Reports）上週刊登這項最新研究報告，哥倫比亞大學和伍茲霍爾海洋研究所的研究人員進行海底探查時，發現從美國東部紐澤西州至麻省沿岸的大西洋海底以下約180公尺處藏有全球已知最大海底淡水含水層，其中淡水蘊含量高達2800立方公里，換算下來約可注滿11億個奧運規模游泳池。

報告指出，該地區上世紀70年代進行海底鑽探石油作業時，便曾數次挖到俗稱「淡水袋」（pocket of fresh water）的海底淡水含水層，但當時未曾對此進行詳細調查，無法將該處蘊含的淡水量化。如今最新研究揭露這塊全球已知最大海底淡水層的進階數據，讓科學家對此一寶貴資源未來的利用方式感到樂觀。

科學家推測，海底淡水層在冰河時期後形成，是因地殼變動後被困在岩石間的巨量融冰，而這種淡水層可能分布在全球各地，或許是部分淡水資源稀缺地區的潛在寶貴資源。

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