G20前夕…澳洲29歲碩士生遭北韓拘押

2019-06-27 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲外交部27日證實該國有名29歲男性公民希格立（Alek Sigley）近日被北韓政府拘押，但詳情尚未釐清，而由於兩國並無外交關係，因此澳洲當局目前透過英國大使館代為處理。

綜合外媒報導，希格立目前不僅在平壤金日成大學攻讀朝鮮文學（Korean literature）碩士學位，是該校少數西方學生之一，還於平壤經營旅行社。希格立平時會在推特（Twitter）上訴說他在北韓的所見所聞，但自24日一則顯示出他身在平壤柳京飯店後，就再未有新發文。

希格立曾為新聞媒體《NK News》撰寫專欄，介紹北韓飲食文化及其他議題；而他先前於一篇投稿英國《衛報》的文章寫道，作為持學生簽證長期居住北韓的外國人，他可以獨自一人自由地在平壤街道上閒晃、用餐和逛街購物，扣除有時與當地人互動受到一些限制外，幾乎可說是「暢行無阻」。

希格立也表示過他對社會主義著迷，他的父親是左派政治觀點的非裔澳洲人，而母親則是經歷過文化大革命的中國人。希格立高中時，最喜歡歷史課程，且在期間認識了俄國革命及蘇聯早期的歷史。希格立有名在北韓迎娶的日籍妻子。

報導指出，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今日將與美國總統川普會晤，北韓議題預料可能是雙方討論的焦點之一，但不清楚是否會談到希格立事件。

據悉，澳洲政府一向建議公民，非必要勿前往北韓旅行，若真的要去，也請盡量縮短停留時間，取消不必要的活動，並檢視安全準備。

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