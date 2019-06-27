台灣主權議題意外燒到捷克官員 外媒關注

2019-06-27 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕近來香港「反送中」動作頻頻，或許也使得相關台灣主權議題在國際上的熱度再起。捷克媒體報導，捷克貿易工業部次長因為參加台灣代表處去年舉辦的國慶酒會，竟遭中國拒發簽證，引發關注。

根據《中央社》引述捷克媒體《Deník N》25日報導，捷克貿易工業部（貿工部）去年一共有2名高層官員，因公而需前往中國，卻遭拒發簽證。其中，貿工部部長顧問佛列里希（Martinu Frelich），去年11月原欲陪同捷克總統齊曼（Milos Zeman）前往中國參加國際進口博覽會，不料中國大使館卻突然通知不發給簽證，也沒說明理由。

另外，貿工部次長奧切柯（Petr Ocko）去年10月欲前往中國參加創新論壇，也遭拒發簽證。報導指出，奧切柯沒能獲得簽證，顯然與他出發前半個月參加台灣駐捷克代表處舉辦的國慶酒會有關。奧切柯認為，這場酒會主要討論台灣在捷克的投資，他出席致詞也不是秘密。

此外，今年3月由貿工部舉辦的一場會議上，中國大使也曾強力施壓台灣駐捷克代表汪忠一，要求離場，引發外交風波。

報導強調，捷克官方雖然與部分國家一樣，支持中國方面的「一個中國」政策，不承認台灣為國家；不過台灣在捷克設有代表處，也有在捷克投資，因此在外交上經常引發爭議。

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