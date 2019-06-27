川習會前川普放話 準備好對中國商品加徵關稅

2019-06-27 02:00

〔中央社〕20國集團（G20）高峰會即將登場，美國總統川普將和中國國家主席近平會談，川普今天先放話警告，美中貿易戰可能更為深化，美國準備好對其他由中國進口產品先加徵10%關稅。

全球市場密切關注預定29日在日本舉行的川習會，希望美中這兩個世界最大經濟體的貿易僵局能獲突破。

川普無意緩和市場的憂慮，強調他所以採取強勢談判手法，意味他沒有必要讓步。

他在啟程前往日本大阪參加G20峰會前幾小時，接受福斯財經新聞網（Fox Business News）訪問表示：「中國經濟快完蛋了，他們希望達成協議。他們比我們更希望達成協議。」

川普已經對價值逾2000億美元的中國商品加徵進口關稅，以迫使北京當局保護智慧財產和對貿易制度進行其他改革。華府宣稱中國因不公平貿易措施擁有龐大的優勢。

他今天強勢指出，準備好對所有其他由中國進口商品也加徵關稅。他說：「另有3250億美元的（中國）商品我還沒課稅，已經準備好要課徵關稅。」

不過，川普原本揚言對這些中國商品一口氣加徵25%關稅，如今改口說可能從10%起徵。

川普並表示，中國已經感受到痛苦。他說：「企業紛紛遷離中國，其中有些回到美國，因為他們不想支付關稅。」

美中貿易談判在5月破局前，雙方原本都表示已接近達成協議。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天告訴財經新聞頻道CNBC：「我們已走完約90%的路，我認為能完成這項協議。」

他表示，期待川習會登場，但他也強調，不會只為了達成協議而達成協議。

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