一輩子守法93歲阿嬤如願被捕 孫女PO文感謝警察
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奶奶被押回警局。（推特@sterlingsop）

奶奶被押回警局。（推特@sterlingsop）

2019-06-26 22:43

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國警方日前以「偷竊」為由，逮捕一名高齡93歲的老婦，不過，這名老婦卻樂得很，她孫女也感謝警方逮人，因為這名老婦一輩子都循規蹈矩，終於能在死前一嚐「搗蛋被警察逮捕」的滋味。

老婦博茲（Josie Birds）22日被警方上手銬、帶到警局「嚴厲」偵訊，不過，執法程序到此為止，因為警方逮捕博茲是為了滿足她的願望。

博茲孫女史密斯（Pam Smith）22日在「推特」發文，「大感謝大曼徹斯特警局今天『逮捕』我阿嬤喬希」，「阿嬤健康正一天不如一天，她一直希望在還來得及時被警方逮捕。她心地善良，今天一整天都很開心，謝謝你們讓她如願以償」。

史密斯說，警方「逮捕」阿嬤時，指控她在「合作社集團」（Co-op）連鎖超市偷東西，她還辯稱「我不在Co-op買東西」；「她本來還想進監獄，但是他們（警方）在這裡劃了底線」，警方沒讓阿嬤體驗監獄，而是在偵訊結束後招待她喝茶、吃點心。

這篇發文吸引數千人留言，大曼徹斯特警局也在25日留言說，「很高興我們幫上忙，看來她有了全套的體驗！」網友說，「你阿嬤太讚了」、「阿嬤被捕時一臉懊悔和惹了麻煩的樣子，表情很棒」。

史密斯回應說，「她（祖母）這輩子都循規蹈矩（她說的．．．），想要有個畢生難忘的體驗」，「希望趁體力還夠，做點『調皮』的事。被捕全程都很開心。」

警方在聲明中說，幾週前一名當地居民向北曼徹斯特分局提出一個「有點不尋常的請求」，這名女子說她的93歲祖母列了一份臨終願望，其中有一項希望警方能協助達成，「讓祖母『被逮捕』、帶到警察局，讓她體驗違法的感覺」。當天警方派出2名未值勤員警逮捕博茲，「滿足一名老婦人的願望，給她難忘的一天」。

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