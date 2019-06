一輩子守法93歲阿嬤如願被捕 孫女PO文感謝警察

2019-06-26 22:43

〔編譯管淑平/綜合報導〕英國警方日前以「偷竊」為由,逮捕一名高齡93歲的老婦,不過,這名老婦卻樂得很,她孫女也感謝警方逮人,因為這名老婦一輩子都循規蹈矩,終於能在死前一嚐「搗蛋被警察逮捕」的滋味。

老婦博茲(Josie Birds)22日被警方上手銬、帶到警局「嚴厲」偵訊,不過,執法程序到此為止,因為警方逮捕博茲是為了滿足她的願望。

博茲孫女史密斯(Pam Smith)22日在「推特」發文,「大感謝大曼徹斯特警局今天『逮捕』我阿嬤喬希」,「阿嬤健康正一天不如一天,她一直希望在還來得及時被警方逮捕。她心地善良,今天一整天都很開心,謝謝你們讓她如願以償」。

史密斯說,警方「逮捕」阿嬤時,指控她在「合作社集團」(Co-op)連鎖超市偷東西,她還辯稱「我不在Co-op買東西」;「她本來還想進監獄,但是他們(警方)在這裡劃了底線」,警方沒讓阿嬤體驗監獄,而是在偵訊結束後招待她喝茶、吃點心。

這篇發文吸引數千人留言,大曼徹斯特警局也在25日留言說,「很高興我們幫上忙,看來她有了全套的體驗!」網友說,「你阿嬤太讚了」、「阿嬤被捕時一臉懊悔和惹了麻煩的樣子,表情很棒」。

史密斯回應說,「她(祖母)這輩子都循規蹈矩(她說的...),想要有個畢生難忘的體驗」,「希望趁體力還夠,做點『調皮』的事。被捕全程都很開心。」

警方在聲明中說,幾週前一名當地居民向北曼徹斯特分局提出一個「有點不尋常的請求」,這名女子說她的93歲祖母列了一份臨終願望,其中有一項希望警方能協助達成,「讓祖母『被逮捕』、帶到警察局,讓她體驗違法的感覺」。當天警方派出2名未值勤員警逮捕博茲,「滿足一名老婦人的願望,給她難忘的一天」。

A big thank you to @gmpolice for "arresting" my Gran Josie today. She is 93 years old and her health is failing, and she wanted to be arrested for something before it's too late. She has a heart of gold and thoroughly enjoyed it today. Thank you for granting her wishes. pic.twitter.com/hi1qkJESwv