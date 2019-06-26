法國85％接受同性戀 巴黎6/29同志遊行估50萬人參加

2019-06-26 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎同志遊行（Gay Pride）將在本月29日舉行，預估會有50萬人參加，希望能減少外界對同性戀者的排斥心態，也鼓勵LGBT群體能夠更有自信的展現自我，而法國的民調機構也顯示，該國對於同性戀的觀感有改善趨勢。

巴黎同志遊行會在每年6月的最後一個週末舉行，今年定於當地時間29日下午2點開始，預估會有50萬人參加，將從蒙帕納斯（Montparnasse）出發，一路遊行至共和廣場（Republique），總長約5.5公里，預計遊行結束後舉辦音樂會與慶祝活動。

法國在1999年開放同性伴侶登記制度，於2013年成為全球第14個同性婚姻合法化的國家，但法國去年因恐同造成的傷害事件創下歷史新高，對同性戀的肢體攻擊、言語暴力與歧視等案件達231起，比前年增加66%。因此今年的遊行，希望能減少外界對同性戀者的排斥心態，也鼓勵LGBT群體能夠更有自信的展現自我。

法國公眾意見機構IFOP今（26日）發表一份報告，顯示法國85%的人認為同性戀是「一種可以接受的生活方式」，8%認為這是「一種可以治癒的疾病」，72%的人認為不論家長的性別為何，都不會影響孩子成長，而希望撤回同性婚姻法案的人也逐年減少，整體來看，法國對同性戀的觀感有改善趨勢。

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