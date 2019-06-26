民間人權陣線發公開信遊行各領事館 盼G20聲援香港

2019-06-26 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕發起反送中遊行的民間人權陣線，今（26日）發表公開信「集會宣言─撤回惡法，還我自由」，表示反對修訂《逃犯條例》，呼籲世界各地的人在G20期間，為香港的民主自由發聲，也希望G20峰會中的各國領袖，能在會議中提出關於香港民主制度的問題。

G20峰會將於28日開始舉行，反對修訂《逃犯條例》的香港人昨（25日）發起「馬拉松式請願行動」，今（26日）上午，逾1500人分為3組，遊行至各個G20國家駐香港領事館陳情，沿途高喊「save Hong Kong」，希望G20會議期間，各國能聲援香港。

民間人權陣線今日對此發出公開信，說明1997年中華人民共和國接管香港主權，承諾可享有一國兩制和高度自治，但這諾言在22年間已所剩無幾，中華人民共和國不但出爾反爾，更明目張膽的直接干預香港本地立法事務。特區政府強行修訂「引渡條例」，等同摧毀香港現有的人權和法治保障，以及最後一道保障自由和安全的防火牆。

公開信指出，香港人先後觸發103萬人及200萬人的遊行，被警方使用不合比例的致命武力鎮壓，政府也只有口頭上所謂道歉，實際上繼續無視市民的所有訴求。並希望認同民主與自由等普世價值的人，在G20峰會期間和香港人一起發聲，也希望G20峰會中的各國領袖，能在會議中提出關於香港民主制度的問題。

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