習近平27日赴大阪出席G20 港人登報、 維族遊行「嗆迎」

2019-06-26 19:20

〔駐日特派員林翠儀／東京26日報導〕中國國家主席習近平預定27日抵達日本出席G20大阪高峰會，這次是習近平上任後首次訪日，除了美中貿易大戰外，日媒呼籲包括香港「逃犯條例」和維族、西藏人權迫害等人權問題，不應在G20峰會上避而不談。目前已知港人準備於峰會期間在日媒刊登抗議廣告「嗆迎」習近平，而維族人權團體也預定27日於大阪市內舉行抗議遊行。日本已於日前不顧中國反對，發給維族海外領袖熱比婭（Rebiya Kadeer）入境簽證。

日本讀賣新聞今天引述消息人士的說法報導指出，中國政府高官在習近平訪日前曾強烈要求日方必須「保護習近平的政治尊嚴」，並徹底防護習近平的人身安全，日方則回應將遵照法律規範處理。報導中也指出，中方似乎顯得很神經質，畢竟這涉及到習近平的面子問題。

另一方面，共同社日前也報導，日本政府已核准維族海外領袖熱比婭的入境簽證，雖然中方曾要求日方不應核准，但日方並未理會，展現出對人權問題的重視。熱比婭此行很可能參加維族人權團體27日下午在大阪市內舉行的抗議遊行活動。

日本產經新聞昨天在社論上呼籲日本首相安倍晉三，在G20大阪峰會上對中國問題不能「避而不談」。社論中指出，美中對立的問題出在中國身上，中國已經成為一個經濟大國，但卻不尊重歐美日等先進國家的市場規則，一昧地追求霸權。

除了最受矚目的美中貿易大戰之外，應該藉由G20峰會的場合讓各國領袖重視包括人權問題在內的中國問題，產經社論提到香港「逃犯條例」修訂雖然暫緩，但「一國兩制」恐遭破壞，另外維族和西藏人權迫害問題都不應該避而不談。

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