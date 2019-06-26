世界最危險火山烏拉旺噴發 巴紐發布第一級警戒

2019-06-26 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕巴布亞紐幾內亞狀態不穩定的烏拉旺火山（Ulawun volcano），今（26）日開始向空中噴發火山灰和熔岩，讓居民紛紛逃離，當局已發布第一級警戒。

《法新社》報導，烏拉旺火山位於偏遠的俾斯麥群島（Bismarck Archipelago），被列為世界最危險的火山之一，因為有大型劇烈噴發的顯著風險，被列為供研究的16座「十年火山」（Decade Volcanoes）之一。

當地商用直升機公司「Niugini Helicopters」的飛行員看到火山口今晨開始斷斷續續噴發火山灰，之後更目睹熔岩朝空中垂直噴射。有目擊者說，熔岩已切斷該島北部的主要道路。

西新不列顛島災害辦公室（West New Britain Disaster Office）官員波里古拉（Leo Porikura）稍早表示，在發出輕微隆隆聲響與釋出物質後，烏拉旺火山今早7時開始活動，「拉包爾火山觀測站（Rabaul Volcano Observatory）已宣布可能爆發的第一級警戒。」

澳洲氣象局表示，火山灰高達13公里以上。該局「達爾文火山灰諮詢中心」（Darwin Volcanic Ash Advisory Center）已向航空公司發布「紅色」警戒，表明火山即將爆發，但據信不會對航線造成直接威脅。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法