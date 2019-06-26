建制派出招 香港海濱「割讓」解放軍變相週六生效

2019-06-26 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕香港城市規劃委員會2014年決定，將中環海濱長廊一處土地改為軍事用地，以供中共解放軍興建軍用碼頭。香港立法會原定今日審議相關附屬法例修訂，但因親中的建制派突然出招，使民主派廢除附屬法例議案無法討論，讓中環海濱長廊改劃軍事用地的附屬法例變相於29日自動生效。

綜合港媒報導，香港立法會大會今日原本要審議保安局提交的5項法案，包括中環海濱長廊一段150公尺海岸改劃軍事用地的附屬法例，其以「先訂立、後審議」形式立法，該法例會於6月29日自動生效。民主派曾指此舉等同將香港土地「割讓」給解放軍，計畫動議「廢除」議案，或是動議將上述法例的生效日期延後。

不料，親中建制派議員今日下午突然出招，香港經濟民生聯盟黨籍的議員張華峰，在沒有預告下動議休會辯論，希望討論如何解決當前社會撕裂，在休會辯論中讓建制與民主派提出建議，如何讓政府重新有效施政。

立法會主席梁君彥一度暫停會議考慮，最後決定批准議員商議是否休會辯論。這意味休會辯論建議若獲投票通過，除非主席在休會辯論完結後即時宣布復會，否則廢除附屬法例議案無法在本週議程討論，附屬法例將自動生效。

梁君彥表示，張華峰提出的事宜明顯備受公眾關注，加上未來數天會有大型集會示威，故信休會辯論議案對公眾有迫切重要性，因此批准有關動議。

民主派議員朱凱廸批評，梁君彥和張華峰讓廢除附屬法例議案無法討論和表決，是火上加油，無助緩和社會氣氛。民主黨許智峯批評，梁君彥與建制派「扯貓尾」。

該地位於香港島金鐘添馬艦解放軍駐港部隊大廈的正前方，面積約為0.3公頃，足以停泊深圳號等大型飛彈驅逐艦。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法