這麼巧？網傳中國前國家副主席「被自殺」 讀報照闢謠

2019-06-26 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國社交網路上瘋傳前中國國家副主席李源潮離世的消息，有人指是自殺，也有人猜測是遭清算而「被自殺」。就在傳言風風火火的時候，網路上出現了一張李源潮正閱讀《人民日報》的照片，並露出報刊的出版日期（6月24日），似乎意圖闢謠。

對於中共內部派系的爭鬥，外界是時有所聞，每當傳出官員離奇身亡的消息，也總讓外界揣測再三。據了解，這張照片是從通訊軟體微信的匿名帳號流出。照片上可見，穿著淺藍色襯衫的李源潮，手上拿的《人民日報》日期是「6月24日」。

綜合媒體報導，69歲的李源潮最後一次公開露面是今年的1月2日，當時他在江西省景德鎮市考察皇窰。

李源潮出身紅二代，在擔任江蘇省委書記期間曾與連戰、宋楚瑜以及郁慕明等人碰面。2007年時出任中共中央組織部部長、政治局委員。《明鏡新聞》曾報導稱，李源潮與令計劃曾密謀政變，意圖取代習近平與李克強，由令計劃擔任總書記，李源潮擔任總理，但最終沒有成功。2016年時傳出他遭到軟禁的消息。

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