美英以執行「三重閃電」聯合演習 展現三國F-35空戰默契

2019-06-26 16:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國中央司令部空軍（AFCENT）指出，美國空軍F-35A、以色列空軍F-35I與英國皇家空軍F-35B，三國於25日在地中海東部進行代號「三重閃電」聯合演習，這是首次由3個國家的F-35機隊進行共同參演，除共同編隊外，還執行主動、被動的防空作戰行動，也展示了三國機隊互相操作性。

為了執行這次「三重閃電」聯合演習，美國空軍的F-35A飛機從阿拉伯聯合大公國的迪哈夫拉空軍基地（Al Dhafra）起飛，英國皇家空軍的F-35B飛機阿科羅提利皇家空軍基地（RAF Akrotiri）起飛，以色列空軍的F-35I飛機從以色列的努維坦空軍基地（Nevatim）起飛。這次「三重閃電」由三國的F-35組成友好部隊，而其他種類的飛機則扮演敵對，藉此模擬F-35與前一代的戰機之間的實戰情形。

美國空軍中央司令部指揮官中將加斯特拉（Joseph Guastella）表示：「過去70年來，我們與盟國夥伴之間的跨大西洋戰略關係已經形成，並建立在共同價值觀，經驗和願景的基礎之上，這次的訓練也有利我們精進戰機操作技能」。

英國皇家空軍的F-35B戰機日前也投入了對抗伊斯蘭國（ISIS）的實戰，是繼以色列空軍、美國陸戰隊與美國空軍後，第4支使用F-35機隊實戰的軍種。

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