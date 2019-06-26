不僅是恐中！ 外媒分析香港人移居台灣背後原因

2019-06-26 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕隨著反送中氣氛持續發酵，香港人移居海外相關討論再度成為焦點，對此，有外媒分析，台灣近年成為港人的遷居的前三選擇，其背後原因不僅僅是單純恐中，而是綜合多重因素影響下的結果。

《德國之聲》報導，台灣官方數據顯示，2018年獲得台灣居留權的港澳居民人數達1267人，與2008年的數據相比，這個數據在過去10年成長了約兩倍；此外，2019年前4個月移居台灣的港澳居民人數就達400人，比起去年同期又成長了4成。

《德國之聲》引述香港中文大學亞太研究所今年進行的一項調查，多數香港人選擇移民的原因為「香港政治鬥爭過於嚴重」、「居住環境壓迫」及「不滿意政治制度」等，而港人選擇移民的前3個國家為澳洲、加拿大與台灣，主要原因是大多數香港民眾認為這些國家「居住環境寬敞」、「社會制度完善」且「生活比香港優閒」。

一名移居台灣的香港人透露，在香港整體生活品質日益下滑的狀況下，在台灣的收入雖較香港低，但在香港的生存壓力卻比台灣高上許多。他說，現在在香港生活只有生存感，沒有生活感，「雖然在香港賺的錢比較多，但自己能支配的現金卻更少，幾乎每個月都花光」。

部分香港移民則認為，隨著香港逐漸喪失抗拒中國滲透的能力，越來越多中國移民移居香港，與原生港人競爭醫療與教育資源。且由於中資大量流入，香港房價、物價日益飆漲，讓年輕一代的香港人逐漸對未來感到絕望，進而引發一次次的移民出走潮。

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