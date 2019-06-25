尷尬到炸！ 他帶女友到餐廳吃飯 旁邊坐的全是 「前女友」

2019-06-25 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本網紅YouTuber拉斐爾擁有非常高的知名度，日前他帶女朋友到餐廳用餐，剛入座發現所有客人竟然都是他的「前女友」。當場還被前女友抓包「交往時間有重疊」，棘手場面讓拉斐爾哭笑不得，一度崩潰。

這其實是拉斐爾同事安排的整人行動，拉斐爾事先完全不知情。拉斐爾的前女友從社會人士到大學生都有，清一色都是清秀美女，被問到對拉斐爾的感覺，她們不約而同都表示：「我很討厭他呢」、「不能饒恕」。

拉斐爾和現任女友進門後，馬上就和2名前女友對到眼，沒料到會發生這種事，他尷尬地不知所措。他的現任女友意外認識他其中一名前任，還因為這場巧遇開心的聊了幾句。期間拉斐爾坐立不安，最後實在受不了，趕緊躲到廁所，卻又在其他包廂遇見另一名前任。

回到座位後，災難還沒結束，拉斐爾被抓包和前女友、現任女友交往時間有重疊，疑似有劈腿嫌疑，現場氣氛越來越尷尬。最後，整人團隊在凝結的氣氛下，趕緊跳出來打圓場。

網友看了影片紛紛留言表示：「你知道為何現任的不打碼了嗎？，因為已經變成前任了呢！」、「感覺拉斐爾交往的不只檯面上的這幾位....每位都好漂亮啊QAQ」、「再拍一集前女友的爸爸，這世界肯定會崩壞」、「願意來的都那麼多呢，不願意來的不就更多」。

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