最新研究：冷凍精子太空旅行仍活躍

2019-06-25 00:13

〔編譯茅毅／綜合報導〕西班牙科學家在一項小型的初步研究中發現，冷凍的人類精子樣本即使在模擬太空飛行的環境中，仍可以存活，開啟了未來在太空設立「精子銀行」的可能性。此一發現雖是科學上的一小步，卻可能是人類朝殖民太空邁出了一大步。

該研究23日在「歐洲人類生殖與胚胎學會」（European Society of Human Reproduction and Embryology） 上發表，把人類的精子樣本暴露在微重力（microgravity）的環境下。微重力有時會被誤以為指無重力，在微重力狀態下，重力帶來的效果有限，而且物體似無任何重量。

這些科學家在一架小型的特技飛行訓練用飛機上運輸這些精液樣本，一次把這些樣本暴露在微重力的狀態下幾秒鐘。至於科學家選擇使用冷凍精液的主因，係太空輻射可能影響新鮮精子的品質與存活。

惟發表該研究的西國巴塞隆納「Dexeus大學」女性健康（Women's Health）計畫的博阿達（Montserrat Boada）博士強調，這還是初步研究，還需進一步探討。該研究團隊將針對更多的精液樣本、暴露在微重力狀態下的時間更長，以及使用新鮮而非冷凍精子的方式再進行研究。

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