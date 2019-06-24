澳洲球星出言反同遭解雇 為打官司發起募款結果GG了

2019-06-24 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲橄欖球星菲勞（Israel Folau）因在網路上發表歧視同性戀的言論，遭澳洲國家橄欖球隊（Rugby Australia）解約，菲勞不滿裁罰打算上訴。為籌措與橄欖球隊打官司的費用，菲勞於集資平台「GoFundMe」發起募款，活動開跑3天後遭到平台業者以違反平台使用原則下架。平台業者表示，會為了讓LGBT等同性戀族群爭取平等，而營造包容的環境。

綜合媒體報導，身為基督徒的菲勞，在2017年時曾因澳洲國家橄欖球隊支持澳洲同婚公投，於網路上發表不滿言論，當時菲勞表示，「如果同志不懺悔，那他們全部都會下地獄」。今年4月20日，菲勞在Instagram上以「警告：地獄等著你，唯有耶穌能拯救」為題發文。由於內容再度涉及反同言論，菲勞遭澳洲國家橄欖球隊解約。不滿裁罰的菲勞，於5月4日向澳洲國家橄欖球隊聽證會提交上訴證據，不過，聽證會在5月7日判定菲勞違反球員守則，禁止他再度代表澳洲出賽。

菲勞打算至法院，向澳洲國家橄欖球隊提起上訴。為籌措打官司的費用，菲勞在集資平台「GoFundMe」上向大眾募款，並表示這是為了正義與宗教自由而戰。集資活動從本月21日開始，集資目標300萬澳幣（約新台幣6600萬元）。

在今日上午，即開放募資的第3天，集資活動遭平台業者下架。「GoFundMe」表示，該項集資活動違反該平台的使用原則，因此在例行性的評估後選擇移除活動，並說明會為了讓LGBT等同性戀族群爭取平等，而營造包容的環境。

另外，對於7000多名已捐贈者，平台業者表示已收到的76萬澳幣（約新台幣1672萬元）將會全額退還，並說明不會容忍歧視行為。

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