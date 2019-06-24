反送中》和平示威者倒地仍遭拳打腳踢 民權觀察收到35起投訴

2019-06-24 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府欲強行通過「逃犯條例」修訂案（「送中條例」），引發民眾不滿，連日發動數起示威活動，12日甚至爆發流血衝突；香港民間組織「民權觀察」日前統計在抗議期間員警濫用職權或暴力對待的案例，截至23日止收到35起通報，有民眾指出，曾發生被警棍和盾牌襲擊後倒地，警員仍拳腳相向。

根據港媒《立場新聞》報導，民權觀察21日成立「警暴受害者支援平台」，收集在反送中抗議活動期間，被警方「行使不當武力」的個案，民權觀察24日晚間召開記者會指出，截至23日為止，收到35件投訴案，其中25件涉及警方動用催淚瓦斯、5件涉及毆打；個案1指出，12日和平示威當天，被警棍和盾牌攻擊倒地後，仍被警方拳打腳踢；他後來被其他警員拖離現場作初步急救，全身手腳嚴重瘀傷。

民權觀察成員王浩賢表示，部分投訴者強調，示威當天行動和平，並未衝破警方防線，卻仍受暴力對待。例如個案2的民眾指出，已按照警方指示的驅散方向離開，但有3名鎮暴警察「速龍小隊」用警棍重擊他的後方，他因此跌至地上，接著又被警方的長盾、警棍攻擊10幾下，小腿被割傷，當時他試著望向速龍小隊，對方對著他的臉施放胡椒噴霧，因此受害者根本看不清對方長相。

個案3則是被催淚瓦斯（即催淚彈）射到胸口上方，然根據《日內瓦公約》，已明文禁止催淚瓦斯等化學毒氣運用在戰場上，且催淚瓦斯不可射向人體的上半身或頭部，人若被射到頸部或心臟，可能會有生命危險。

目前民權觀察已成立由社工、律師等組成的專家調查小組，將個別約談受害者及目擊者，記錄事件過程並展開行動，包括民事或刑事訴訟、投訴警察等，以追究警方責任。民權觀察另呼籲港府成立獨立調查委員會，檢討警方使用武力的原則、處理示威活動的訓練，避免警方重蹈覆轍、警民關係惡化。

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