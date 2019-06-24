日本地方政府首創 茨城縣同性伴侶登記制將上路

2019-06-24 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本茨城縣知事大井川和彥今（24日）宣布，茨城縣將從7月1日開始實施「伴侶關係宣誓制度」，在法律上認同LGBT群體，雖然有別於結婚制度的法律效力，但可獲得代替本人簽署手術同意書等權利，這也是日本在都道府縣層級的行政區中，第一個通過同性伴侶登記制度的縣級行政區劃。

綜合媒體報導，日本茨城縣將從7月1日開始實施「伴侶關係宣誓制度」，讓同性之間得以登記為類似結婚的伴侶關係。政府單位將發放伴侶證書給LGBT群體（女同性戀、男同性戀、雙性戀與跨性別者），雖然證書有別於結婚制度的法律效力，但伴侶可以獲得在縣內的醫院，代替本人簽署手術同意書的資格，以及租用茨城縣內的縣營住宅等權利。

據報導，申請者須滿足年滿20歲居住於茨城縣，以及其他條件即可適用登記。

東京都的澀谷區從2015年開始即開放同性伴侶登記制度，札幌市等地區也有類似制度，但茨城縣是在日本47個都道府縣層級的行政區劃中，第一個開放的縣級行政區劃。

另外，茨城縣議會於今年3月，通過了繼東京都之後的都道府縣層級中，第2個禁止歧視LGBT法案的地區。茨城縣官方表示，這個議題關乎人權，為了消除歧視與偏見，盡早實施該制度會帶來比較多好處。

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