熱爆！ 巴黎破40度高溫 政府特別設「冷房」供民眾避暑

2019-06-24 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲各國近日遭遇極端熱浪，溫度破40度創新高。擔心民眾無法承受過熱的天氣，法國巴黎特別舉辦夜間游泳活動、全天候開放大型公園，並設置「冷房」（cool rooms）供民眾使用。

根據英國《衛報》報導，法國至今仍對2003年的恐怖熱浪有陰影，當時法國有數千人死亡，太平間人滿為患。這次的連日高溫，政府特別注重老年人和獨居民眾，政府特別設置專線，並在下午2點至6點於巴黎各地設置「冷房」。

巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）昨日表示，晚上10點後會有多達8個游泳池開放，位在第19區的維萊特人工池（bassin de la Villette）也開放市民游泳。另外政府也會在人口密集、收入較低的地區建立3個臨時室外游泳池，供民眾使用。

巴黎擁有的綠地相對較少，因此多年來一直致力於綠化及引進更多的植物，以抵禦石頭和混凝土吸附的熱能。伊達戈說，熱浪襲擊期間，會有13個大型公園整晚開放，因為那裡的溫度會比城市中其他地方低1至2度。如果熱浪持續，屆時會另增5個公園。

對於遊民、移民，政府會分發5千個可重複使用的水瓶，並增加1千多個飲水機。救難人員也會增加輪班時段，以注意這些民眾的情況。

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