屍埋操場16年無人知 中國當局推給黑勢力…

2019-06-24 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南懷化市公安局近日利用DNA鑑定，確定新晃侗族自治縣新晃一中操場挖出的遺體，為16年前失蹤的該校男教職工鄧世平。目前警方已向涉案嫌疑人的新晃一中前校長黃炳松進行調查，而當局則認為這是起黑暗勢力滲透地方政治基層的案件。

綜合中媒報導，鄧世平2003年時1月時負責監督校內操整修工程，卻發現施工偷工減料、虛報款項，因此決定不在驗收單簽名，而與承包商負責人杜少平發生口角，結果同月22日鄧世平一如往常到學校工作後，卻一去不復返，其家人驚覺後報警處理。

不過警方對這起案件態度消極草率，遲遲未破案，因此鄧世平成了16年的失蹤人口。而鄧男家屬發現杜少平不僅有地方勢力，且還是黃炳松外甥；兩人社會關係複雜，有多名親友在當地從政，可能存在「關係網」和「保護傘」，惟證據不足。

直至今年4月，當局在掃黑行動中逮捕一個犯罪集團，其中一名成員便是杜少平，而他在審問中，供出殺害鄧世平事實，且遺體被埋在新晃一中操場中，，才讓這起案件再次浮現檯面。目前警方對這起命案經過掌握度仍不足，因此傳喚黃炳松到案說明，而他們對杜少平來歷也展開調查，且發現他近年來涉有故意傷害、發法拘禁、群眾鬥毆等罪。

這起案件引發中國民眾高度關注，當局對此認為，鄧世平命案被地方掩蓋，讓杜少平能逍遙法外16年，其原因與黑暗勢力滲透地方政治基層有關，因此掃黑行動勢在必行。

此外據悉，鄧世平兒子鄧藍冰在該案引起社會關注後，在微博發文回應案發後續，不過卻疑似因地方政府施壓，已自行刪文。

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