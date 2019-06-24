高空特技兄妹 走25樓高鋼索穿越時代廣場

美國知名高空特技團體「飛翔瓦倫達家族」（The Flying Wallendas）兄妹檔，昨（23）日在25層樓高的鋼索上，穿越美國紐約的知名景點時代廣場，底下圍觀民眾驚呼連連，成為歷史性的一刻。（美聯社）

2019-06-24 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名高空特技團體「飛翔瓦倫達家族」（The Flying Wallendas）兄妹檔，昨（23）日在25層樓高的鋼索上，穿越美國紐約的知名景點時代廣場，底下圍觀民眾驚呼連連，成為歷史性的一刻。

綜合媒體報導，尼克（Nik Wallenda）和他的妹妹麗佳娜（Lijana Wallenda）為美國高空特技團體的後代，此次他們決定挑戰在25樓層高、長1300英呎（約396公尺）鋼索上，穿越時代廣場，2個人各站一邊，迎面向對方走去，手上須拿著約38磅（約17公斤）重的平衡桿，加上沒有安全護網的措施，除了須面對25層樓高的恐懼，更困難的地方是當兩人在中間相遇時，麗佳娜須先坐在鋼索上，接著尼克跨過她，成功交叉後再繼續向前走。

報導指稱，尼克其實很擔心妹妹和她一起挑戰此次的走鋼索，因為麗佳娜2年前曾因走鋼索出過意外，連臉上的骨頭也斷裂，不過此次的成功也讓麗佳娜重返舞台。這次挑戰穿越時代廣場的走鋼索活動，總長歷經36分鐘，底下圍觀民眾上千人，成歷史性的一刻。

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